أردوغان يلوح بإرسال جنود أتراك إلى ليبيا

أنقرة-العنوان

كشف الرئيس التركي رجب طيب أدروغان عن نواياه الحقيقية من وراء توقيع الاتفاق مع حكومة الوفاق، حيث لوّح بإمكانية إرسال جنود أتراك إلى ليبيا، إذا طلبت ذلك حكومة الوفاق في طرابلس، مشدداً على أنه سيبحث مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين مسألة دعم موسكو لقوات الجيش الليبي بقيادة القائد العام المشير خليفة حفتر.

وقال أردوغان في مقابلة للتلفزيون الحكومي “تي آر تي”، إن تركيا استخدمت حقّها النابع من القانون الدولي، فيما يتعلق بمذكرة التفاهم البحرية الموقعة مع ليبيا، مضيفاً أن “تركيا وليبيا يمكن أن تقوما بعمليات استكشاف مشتركة في شرق البحر المتوسط”.

وأضاف، “سأبحث هاتفيا مع بوتين موضوع ليبيا ومسألة الدعم لحفتر، حتى لا تنتج سوريا أخرى بيننا”. على حد قوله.

وقال الرئيس التركي، أن المشير خليفة حفتر لا يمثل ليبيا، مؤكدًا أن جهات إقليمية تقدّم الدعم لحفتر أمّا تركيا فعقدت اتّفاقية مع الجهة المعترف بها دوليا، وذلك في إشارة إلى حكومة الوفاق.