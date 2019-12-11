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حقيقة اتهام لجنة الخبراء لليبية للاستثمار بالفساد

تم النشر منذُ 16 ساعة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

إيوان ليبيا – وكالات :

أكدت المؤسسة الليبية للاستثمار إن «تقرير لجنة الخبراء لم يرد فيه اتهامات فساد بحقها»، كما هو واضح ومنشور في مختلف وسائل الإعلام.

وأوضحت المؤسسة في تصريح خاص  أن لجنة الخبراء لها رأي في تفسيرات قانون التجميد، ولكن «رأيها غير ملزم التطبيق»، لافتة إلى أن اللجنة أقرت بأنها (المؤسسة الليبية للاستثمار) تعمل وفقًا لاستراتيجية «ترمى إلى التحول للحوكمة والشفافية».

وأشارت إلى وجود « أطراف تحاول التشويش، وتضليل الرأي العام، والإيحاء بوجود شبهات فساد في المؤسسة، لكن التقرير لم يدرج بتاتا هذه الاتهامات».

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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