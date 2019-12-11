ادراج محمود الورفلي ضمن قائمة العقوبات الأمريكية

إيوان ليبيا – وكالات :

أدرجت وزارة الخزانة الأميركية، القائد الميداني في القوات الخاصة بالجيش الوطني الليبي، الرائد محمود الورفلي، على قائمة العقوبات ضمن 18 شخصا من دول عدة متهمين بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان إن الورفلي هو «قائد لميليشيا معروفة باسم لواء الصاعقة. تم تحديد الورفلي على أنه شخص أجنبي مسؤول عن، أو متواطئ، أو شارك بشكل مباشر أو غير مباشر في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان».

وأوضحت أنه «منذ العام 2016، نفذ الورفلي أو أمر بقتل 43 محتجزًا غير مسلح في ثماني حوادث منفصلة. تم تصوير العديد من عمليات القتل هذه ونشرها على وسائل التواصل الاجتماعي». مبينة أنه «في 24 يناير 2018، تم تصوير الورفلي وهو ينفذ عملية إعدام جماعي لعشرة معتقلين عزل في بنغازي. بعد أن أطلق الورفلي النار على كل محتجز في رأسه واحدا تلو الآخر، أطلق الورفلي النار بحرية على مجموعة من عشرة معتقلين تم إعدامهم».

وأضافت وزارة الخزانة الأميركية في البيان أنه «في 17 يوليو 2017، أمر الورفلي بالإعدام المنهجي لـ20 محتجزًا راكعًا وغير مسلح». مؤكدة أنه «في العديد من الحوادث، واصل الورفلي إطلاق النار على المحتجزين بعد إعدامهم».

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