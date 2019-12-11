ترتيب ليبيا ضمن قائمة الدول التي حققت تنمية بشرية مرتفعة

إيوان ليبيا – وكالات :

جاءت ليبيا ضمن قائمة الدول التي حققت «تنمية بشرية مرتفعة»، رغم الظروف التي تواجهها البلاد منذ فبراير 2011، إذ احتلت المرتبة 110 في تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية للعام 2019.

وذلك بعد كل من الإمارات والسعودية وقطر الدول الثلاث اللاتي تصدرت القائمة عربيًا، فقد احتلت الإمارات المركز 35 تلتها السعودية في المركز 36 ثم قطر في المرتبة 41.

في السياق نفسه، جاءت البحرين في المركز 45، وعمان 47، والكويت 57، والجزائر 82، وتونس 91، ولبنان 93، والأردن 102، ثم ليبيا 110، تلتها مصر في المرتبة رقم 116. وكانت مصر البلد الأخير في القائمة التي حملت عنوان «تنمية بشرية مرتفعة».

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