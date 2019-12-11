الفيلم الليبي غريب في وطني يفوز بجائزة مسابقة الأفلام الوثائقية

إيوان ليبيا – وكالات :

حصد فيلم المخرجة الليبية سلوى التاجوري «غريب في وطني» على الجائزة الأولى في مسابقة الأفلام الوثائقية القصيرة، التي حملت عنوان «الديمقراطية – رؤية ليبية».

المسابقة نظمتها المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية بالتعاون مع أكاديمية «DW» ومنظمة إيراتو للإعلام والثقافة والفنون.

سلوى التاجوري، فنّانة ليبيّة، وتشكيلية ومخرجة سينمائية من مدينة بنغازي، ولدت في فرنسا، ودرست الإخراج السينمائي بالمعهد العالي للدراسات السينمائية في باريس (ESEC) وتخرجت العام 2016.

عرض لها هذا العام أيضًا الفيلم الروائي «طريق مسدود» (ليبي – فرنسي) في مهرجان صنع في ليبيا للسينما المحلية في مدينة أجدابيا.

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