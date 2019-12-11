خمسة قتلى في هجوم على فندق في مقديشو

مقديشو-العنوان

قتل خمسة أشخاص بينهم ثلاثة مدنيين عندما اقتحم متطرفون فندقا في العاصمة الصومالية، وفق ما أعلنت الشرطة الأربعاء مضيفة أن جميع المسلحين الخمسة قتلوا في المواجهات التي استمرت ساعات.

واستهدف الهجوم الذي أعلنت حركة الشباب الإسلامية المتطرفة المسؤولية عنه، فندقا في مقديشو يقصده سياسيون وضباط الجيش ودبلوماسيون.

وقالت الشرطة في بيان إن “قواتنا الأمنية الشجاعة أنهت الهجوم الإرهابي على فندق سيل وأنقذت أكثر من 80 شخصا” من بينهم مسؤولين حكوميين ومدنيين من نزلاء الفندق.

وتابع البيان ” عدد القتلى المؤكّد لدينا هو خمسة، هم عنصران من قوات الأمن وثلاثة مدنيين. كما أصيب تسعة مدنيين آخرين وجنديان بجروح طفيفة”.

وقال عدد من شهود عيان إن المهاجمين كانوا يرتدون زي الشرطة ما سمح لهم بالاقتراب من الفندق من دون إثارة الشكوك. ثم أطلقوا النار ورموا قنابل يدوية ما استدعى ردا من قوات الأمن المنتشرة على حواجز على طرق مؤدية إلى القصر الرئاسي المجاور.

وبعد عدة ساعات من الحصار للفندق قتلت قوات الشرطة مهاجمين اثنين بقيا متحصنين داخل الفندق الذي سبق أن تعرض لثلاث هجمات دامية تبنت جميعها حركة الشباب.

وأعلنت الجماعة المتطرفة الثلاثاء على الانترنت انها نفذت عملية “كما هو مخطط لها” من دون تفاصيل اضافية.

وجاء في بيان الشرطة أن الهجوم نفذه “خمسة أشخاص أرسلهم الإرهابيون لتهديد الصوماليين، وجميعهم قتلوا”.

المصدر-وكالات