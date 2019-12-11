الرئاسي يتفقد مطار معيتيقة

إيوان ليبيا – وكالات :

عقد المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، اليوم الأربعاء، اجتماعا بمقره في مدينة طرابلس، برئاسة فائز السراج، وبحضور نائب الرئيس أحمد معيتيق، وعضوي المجلس محمد عماري، وأحمد حمزة، لبحث عدد من الملفات الاقتصادية والأمنية تفقدوا بعدها مطار معيتيقة.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إن الاجتماع استعرض آخر المستجدات على الصعيدين المحلي والدولي، وتناول عددا من الملفات التي تتعلق بالوضع الأمني والوضع الاقتصاد والخدمي، وتأمين احتياجات النازحين من مناطق القتال حول العاصمة طرابلس.

وأضاف المكتب الإعلامي أن الاجتماع بحث أيضا الإجراءات والتدابير المتخذة لإعادة تشغيل مطار معيتيقة الدولي بشكل آمن، وتأمين المطار والعاملين به والمسافرين، بعدما أعلنت وزارة المواصلات عن استئناف الرحلات الجوية بالمطار ابتداء من يوم الغد الخميس 12 ديسمبر.

وعقب الاجتماع توجه رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي إلى مطار معيتيقة، حيث قاموا بجولة تفقدية، اطلعوا خلالها على عمليات صيانة وتجهيز المطار استعدادا لاستئناف الرحلات الجوية.

ورافقهم في الجولة كل من المفوض بوزارة المواصلات ميلاد معتوق، ورئيس مصلحة المطارات، محمد بيت المال، ومدير عام مطار معيتيقة لطفي الطبيب.

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