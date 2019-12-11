اعادة إغلاق ميناء البريقة للمرة الثانية

إيوان ليبيا – وكالات :

أعيد إغلاق ميناء البريقة النفطي اليوم الأربعاء أمام حركة الناقلات النفطية للمرة الثانية خلال 24 ساعة بسبب سوء الأحوال الجوية.

وقد توقفت عمليات التصدير وفقا لوكيل ملاحي يعمل في منطقة الهلال النفطي نتيجة ارتفاع الأمواج وسرعة الرياح خوفا من حدوث أي خطر يهدد عمليات الإمداد وسلامة الناقلات.

وأوضح المصدر ذاته اليوم الأربعاء أن ميناء البريقة يستعد لاستقبال ناقلتين (ديزل وزيت ثقيل يوم الجمعة المقبلة) في حال استقرار الأوضاع الجوية المتوقع أن تستمر على وضعها حتى الإثنين المقبل.

وكانت الأحوال الجوية في ليبيا قد تسبب في وقت سابق بحادثة جنوح سفينة نقل الحاويات “اتلتنتك بيش” مطلع العام الجاري والتي غرقت في وقت لاحق عند مدخل ميناء طرابلس الأمر الذي تسبب في خسائر التجار لبضاعتهم، وكان النادي البحري وشركة التأمين قد تكفلا بمصروفات انتشال ركام السفينة اتنتلك بيش بقيمة قدرها 17مليون دولار وسط مطالبات بتعويض التجار المتضررين.

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