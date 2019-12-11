سجن 47 صحافياً بتركيا في 2019

العنوان_أنقرة كشفت منظمة “لجنة حماية الصحافيين” ومقرها نيويورك أن العديد من الصحافيين المسجونين حول العالم متهمون بأنهم “أعداء للدولة” وبأنهم نشروا “أخبارا كاذبة”. وذكرت في هذا الإطار تركيا ، ودول أخرى تعدّ فيها ممارسة مهنة الصحافة محفوفة بالمخاطر. وقالت إن 48 صحافياً موجودون خلف القضبان في الصين، أي أكثر بصحافي واحد عن عام 2018. وتلي …
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صحيفة العنوان الليبية
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