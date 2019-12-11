وزير خارجية تركيا: الاتفاق الأمني مع حكومة الوفاق لا يشمل إرسال قوات إلى ليبيا

أنقرة-العنوان

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، اليوم الأربعاء، إن الاتفاق الأمني بين بلاده وحكومة الوفاق لا يشمل بندا بخصوص نشر تركيا قوات هناك، وذلك بعد أن لوّح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بإمكانية إرسال قوات إلى ليبيا إذا طلبت حكومة الوفاق ذلك.

وقال أردوغان هذا الأسبوع، أن تركيا قد ترسل قوات إلى ليبيا إذا طلبت منها حكومة فائز السراج في طرابلس ذلك.

وأضاف أن مثل هذه الخطوة لا تنتهك حظر السلاح الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا وأن تركيا لن تسعى للحصول على تصريح من أحد.

وأوضح جاويش أوغلو، أن الاتفاق الجديد يركز أساسا على التدريب، وقال في مؤتمر صحفي بأنقرة إن “الاتفاق الأمني لا يتضمن أي بنود بخصوص إرسال قوات”.

وأضاف، “سبق وأن وقعنا اتفاقات مماثلة من قبل، وهذا مجرد اتفاق محدث، وليس هناك انتشار للقوات”. وتابع، “ومع ذلك قال رئيسنا إنه يمكننا أن نُقيِم ذلك إذا تلقينا طلبا بهذا الخصوص”.