الموقف التونسي من اتفاقية الوفاق وتركيا

إيوان ليبيا – وكالات :

أكد كاتب الدولة المكلف بوزارة الخارجية التونسية، صبري باش طبجي، إن الاتفاقية التي أبرمتها حكومة الوفاق في ليبيا مع الحكومة التركية، المتعلقة برسيم الحدود، غير مطروح أمرها، بالنسبة لتونس.

وأوضح باش طبجي، في تصريحه لوكالة “سبوتنيك” الروسية، حول إمكانية توقيع تونس لاتفاقية مع تركيا على غرار جارتها ليبيا: أن “لدينا اتفاقية لترسيم الحدود البحرية مع ليبيا، تعود تقريبا لـ30 سنة، وبطبيعة الحال ليس لدينا إشكالية في ترسيم الحدود مع جيراننا، متابعا “أما إبرام اتفاقية مع تركيا فبطبيعة الحال هذا الموضوع غير مطروح بالنسبة لتونس”.

وحول الجهود المبذولة لحل الأزمة في ليبيا، أشار كاتب الدولة المكلف بوزارة الخارجية التونسية، إن المجموعة الدولية تعمل على إقامة مؤتمر برلين، وتونس مهتمة بهذه المساعي، باعتبار ليبيا دولة جارة، ونعمل لإيجاد تسوية سياسية في ليبيا.

وأضاف الوزير التونسي المكلف، بقوله: “كلما تركنا المجال لليبيين كي يتحادثوا ويتحاوروا، كلما كان المجال لإمكانيات التنمية المستدامة أكثر، وهذا هو موقف تونس، نبذ الحلول العسكرية والبحث عن الحلول السياسية”.

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