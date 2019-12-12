دخول قوات النخبة لمعركة طرابلس

إيوان ليبيا – وكالات :

كشف مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني العميد خالد المحجوب، إن قوات النخبة تستعد للتوجه إلى العاصمة طرابلس.

وأوضح المحجوب في تصريحاته لموقع “العين الإخبارية”، إن قوات النخبة هي القوة الخاصة، التي تمتلك مهارات خاصة، في تعاملها في المعارك، ومن مهامها الانقضاض والاستهداف الخطوط الخلفية للمجموعات المسلحة، ورصد مواقعها.

وأشار مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني، إن القوات الخاصة، ستعمل على إرباك المجموعات المسلحة وقادتها، وستنفذ عملياتها في أوقات محددة بالنسبة لها.

وحول عملية اختيار أفرادها، أوضح المحجوب، في تصريحه، أن عملية اختيار أفرادها تتم بواسطة أفضل الجنود بالقوات المسلحة، ويتلقون تدريبات خاصة على أعلى المستويات، لإتمام المهام المكلفة بها.

وأضاف مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني، إن المرونة في حركة الوحدات العسكرية، يصنع فارقا كبيرا في المعركة، وقوات النخبة تتمتع بهذه القدرات، عبر تنفيذ مهامها في معركة طرابلس.

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