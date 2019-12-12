مسوّدة البيان الأوروبي حول الاتفاق التركي مع الوفاق

إيوان ليبيا – وكالات :

أكد قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، اليوم الخميس، أن المذكرة التركية مع حكومة الوفاق تعد انتهاك لحقوق الدول الأخرى.

وجاء في مسودة البيان الأوروبي ببروكسل، “أنه لا قيمة قانونية للاتفاق التركي مع حكومة الوفاق الليبية، وأن مذكرة التفاهم بشأن ترسيم الحدود البحرية في البحر الأبيض المتوسط تنتهك الحقوق السيادية لدول أخرى ولا تمتثل لقانون البحار، وعليه فإن المجلس الأوروبي يؤكد بشكل قاطع تضامنه مع اليونان وقبرص فيما يتعلق بتلك الإجراءات من جانب تركيا”

هذا ويعقد قادة الاتحاد الأوروبي ولمدة يومين قمة لبحث الأزمة مع تركيا وتطورات الملف الليبي، فيما كان القادة الأوروبيون قد شددوا على ضرورة الحفاظ على اتفاق الهجرة مع أنقرة.

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