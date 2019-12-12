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أسر عناصر تابعة للجيش الليبي جنوب طرابلس

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

إيوان ليبيا – وكالات :

أكد آمر غرفة العمليات الميدانية بعملية بركان الغضب اللواء أحمد أبوشحمة تدمير آليات وأسر عناصر تابعة للجيش الليبي جنوب العاصمة طرابلس. وبحسب عملية بركان الغضب على صفحتها بموقع “فيسبوك” قال أبوشحمة إن قوات الوفاق تعاملت بالمدفعية الثقيلة بدقة مع تجمعات لقوات الجيش في محيط محور اليرموك بعد ان حدّدت فرق الرصد والاستطلاع الأهداف للتعامل معها.
وأوضح أبوشحمة أن قوات الجيش دمرت آليتين مسلحتين ومدرعة على متنها 6 عناصر مضيفا أنه تم قتل 9 من عناصر قوات الجيش.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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تعليقات

  • تعودنا على الكذب من بركان الكذب بحاول رفع معنوياتهم المنهارة فالعبرة بمواقع القوات على الارض فحينما يكون القتال فى الهضبة وعلى مشارف ابوسليم فهذا يعنى انتصار الجيش وانكسار المليشيات الارهابية ولو كان هذا الشحمى عنده ذرة رجولة يذكر عدد قتلى المليشيات فى العملية واسماء الاسرى الذى يدعى انهم اسروهم لن تجد اجابة فهم كاذبون كالعادة

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  • الاعلان الان عن كلمة مرتقبة للمشير خليفة حفتر بعد قليل موجه لمقاتلى الجيش بطرابلس تعنى الاستعداد لبدء المرحلة الاخيرة من تحرير طرابلس وسحق ودعك على اعلى مستوى خاصة بعد تشغيل مطار معتيقة لتسهيل هروب قادة المليشيات الى الخارج واعتقد انه الاسبوع القادم سنرى قوات الجيش الوطنى فى ابوسليم وفى المدينة الرياضية وقورجى وحى الاندلس والفلاح ثم التقدم الى حى المنصورة وشارع الزاوية وابوسليم هذا من محور طريق المطار وصلاح الدين اما عين زارة فلها مسار اخر اكبر

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