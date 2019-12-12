أسر عناصر تابعة للجيش الليبي جنوب طرابلس

إيوان ليبيا – وكالات :

أكد آمر غرفة العمليات الميدانية بعملية بركان الغضب اللواء أحمد أبوشحمة تدمير آليات وأسر عناصر تابعة للجيش الليبي جنوب العاصمة طرابلس. وبحسب عملية بركان الغضب على صفحتها بموقع “فيسبوك” قال أبوشحمة إن قوات الوفاق تعاملت بالمدفعية الثقيلة بدقة مع تجمعات لقوات الجيش في محيط محور اليرموك بعد ان حدّدت فرق الرصد والاستطلاع الأهداف للتعامل معها.

وأوضح أبوشحمة أن قوات الجيش دمرت آليتين مسلحتين ومدرعة على متنها 6 عناصر مضيفا أنه تم قتل 9 من عناصر قوات الجيش.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا