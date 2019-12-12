وكيل رودريجيز يفتح الباب أمام نابولي: قد يلحق بجاتوزو حتى بالدرجة الثانية

وأصبح جينارو جاتوزو مديرا فنيا لنابولي خلفا للمُقال كارلو أنشيلوتي (طالع التفاصيل).

جانليوكا تحدث لـ “راديو مارتي” الإيطالية قائلا: “بدءا من يناير يحتاج للعب لاقتراب يورو 2020 وهو من أحد أعمدة منتخب سويسرا”.

وتابع “لذلك يريد المساعدة من فريقه للوصول لذلك، ولم يعد له مساحة للمشاركة في ميلان مؤخرا، ومن المحادثات مع النادي فهو يحتاج للمشاركة في النصف الثاني من الموسم”.

ومنذ حصول ثيو هيرنانديز على فرصة المشاركة الأساسية مع الروسونيري غاب السويسري، إذ سجل الإسباني 4 أهداف ويتصدر ترتيب هدافي ميلان رفقة البولندي شيشتوف بيونتيك.

وعن إمكانية الانتقال لنابولي “ريكاردو قد يقوم بأي شيء من أجل جاتوزو ويذهب إلى مكان حتى لو للدرجة الثانية، لا نريد وضع ضغط على جاتوزو الذي تولى مهمة تدريب نابولي لكن إذا كان هناك فرصة سوف نستغلها”.

وأتم “ريكاردو قضى أجازته في نابولي، فنحن لا نكذب أو نستغل الموقف لنقول إنه يحب المدينة، إذا كانت الصفقة إعارة أو شراء، الأهم أن يلعب رودريجز كرة القدم”.

الظهير الأيسر البالغ 27 عاما شارك الموسم الحالي في 4 مباريات فقط بالدوري الإيطالي من أصل 15 مباراة.

وتحت قيادة جاتوزو في ميلان خلال موسم ونصف شارك في 70 مباراة سجل هدفا وصنع 4.

وظهرت بعض التقارير التي تشير إلى إمكانية ضم نابولي للإيفواري فرانك كيسييه من صفوف ميلان بعدما كان من العناصر الأساسية تحت قيادة رينو.

:

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا