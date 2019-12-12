لا أعرف أكثر من تشيلسي.. رسميا – تجديد عقد توموري حتى 2024

الإنجليزي الذي يتمم عامه الـ 22 الأسبوع المقبل، خاض الموسم الجاري 16 مباراة مع البلوز وخاض أول مباراة دولية له مع منتخب إنجلترا.

ولم يكن توموري غريبا على فرانك لامبارد المدير الفني إذ خاض تحت إمرته 55 مباراة الموسم الماضي بقميص ديربي كاونتي.

توموري أبدى سعادته بالتوقيع قائلا عبر الموقع الرسمي للنادي: “لحظة فخر بالنسبة لي ولعائلتي، منذ أن كنت في النادي منذ السابعة في عمري لذلك لا أعرف أكثر من تشيلسي”.

وتابع “تعامل النادي معي بشكل جيد اعتنى بي وتحسنت كلاعب وإنسان، أنه حلم تحول لحقيقة بالتوقيع على عقد لخمس مواسم، سعيد لإيمان النادي بي”.

وحصد توموري الموسم الماضي جائزة أفضل لاعب في ديربي كاونتي، كما تدرج في الفئات السنية لمنتخب إنجلترا وخاض المباراة الدولية الأولى له أمام كوسوفو في تصفيات يورو 2020.

وسجل توموري أول أهدافه مع البلوز أمام ولفرهامبتون بتسديدة صاروخية بالمباراة التي انتهت بالفوز بنتيجة 5-2.

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