بالفيديو – أفضل أهداف العقد في الدوري الإنجليزي

ونشرت شبكة “سكاي سبورتس” الإنجليزية فيديو عبر قناتها الرسمية بموقع “يوتيوب” تضمن الجزء الأول من أفضل أهداف العقد الحالي.

تسديدات رائعة ومراوغات جميلة وركلات مقصية، استمتع بأفضل أهداف الدوري الإنجليزي.

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