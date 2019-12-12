داعش تعلن مسئوليتها عن هجوم على معسكر للجيش في النيجر

أعلن تنظيم داعش مسئوليته اليوم الخميس، عن هجوم على معسكر لجيش النيجر قرب الحدود مع مالي يوم الثلاثاء، وذلك في بيان صادر عن فرع التنظيم في غرب إفريقيا. وأضاف بيان داعش ولاية غرب إفريقيا أن الهجوم أسفر عن مقتل مئة جندي على الأقل وأصاب كثيرين. وذكر متحدث باسم جيش النيجر أمس الأربعاء أن الهجوم أسفر عن مقتل 71 جنديا.

وشن متشددون لهم صلات بتنظيمي داعش و القاعدة هجمات فتاكة بمنطقة الساحل في غرب إفريقيا هذا العام، على الرغم من إرسال آلاف الجنود من المنطقة وخارجها لمواجهتهم.

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