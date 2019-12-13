توقف رحلات الافريقية يومي الجمعة والسبت من مطار معيتيقة

ايوان ليبيا – وكالات :

أعلنت شركة الخطوط الجوية الأفريقية، مساء أمس الخميس، أنها ستوقف رحلاتها المقررة يومي الجمعة والسبت من مطار معيتيقة لحين ورود إشعار آخر، وذلك بعد ساعات من استئناف الملاحة الجوية من المطار الذي كان متوقفا لمدة ثلاثة أشهر.

وأوضحت الشركة في تنويه نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك» للمسافرين، أن سبب وقف رحلاتها يومي الجمعة والسبت، يعود إلى عدم استكمال «ظروف مطار معيتيقة الفنية والتشغيلية»، مشيرة إلى أنها تنتظر ما يفيد استكمالها من مصلحة الطيران المدني.

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