إعداد جدول موحد لمرتبات الموظفين

ايوان ليبيا – وكالات :

وجهت حكومة الوفاق، أمس الخميس، اللجنة المكلفة بإعداد جدول موحد لمرتبات كافة موظفي الدولة، بالإسراع في إنجاز أعمالها.

جاء ذلك خلال استكمال مجلس وزراء حكومة الوفاق اجتماعه العادي العاشر للعام الجاري، برئاسة رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج وحضور أعضاء المجلس والوزراء في الحكومة، بمقر المجلس في العاصمة طرابلس.

ووفق بيان للمكتب الإعلامي للسراج، فقد عكف المجلس على استكمال مناقشة جدول الأعمال المتضمن لعدد من الموضوعات المحالة من الوزارات والهيئات والمؤسسات لاتخاذ بشأنها ما يلزم من قرارات.

ولفت البيان إلى أن المجلس وافق على مذكرة المستشار القانوني لرئيس المجلس الرئاسي بخصوص مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الأحزاب رقم (29) لسنة 2012.

وشكّل المجلس لجنة من عدد من الوزارات إضافة لتكليف وزارة المالية بإعداد مقترحات لعدد من المشروعات التي طرحت في جلسة اليوم للعرض خلال جلسة مجلس الوزراء القادمة.

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