نداء خارجية الوفاق للسفارات الليبية في الخارج

ايوان ليبيا – وكالات :

طالبت وزارة الخارجية بالحكومة المؤقتة كافة السفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية الليبية بالخارج لإعلان انشقاقها عن حكومة الوفاق الوطني والانحياز إلى الشرعية المتمثلة في الحكومة المؤقتة والقوات المسلحة

وقالت الوزارة في بيانها أن قوات الجيش الوطني تسطر ملاحم البطولة والتضحية بالعاصمة لتحريرها من الإرهاب والتشكيلات المسلحة واستعادة دولة القانون والمؤسسات حسب وصف البيان، مؤكدة أن تحركها نحو قلب العاصمة يأتي لإنهاء الفوضى واستعادة الكرامة، وتخليص ليبيا من المجموعات الإجرامية والعصابات الإرهابية إلى غير رجعة، واختتمت الوزارة بيانها بالقول إنه لا حياد في معركة الوطن فإما الدولة المدنية الديمقراطية أو الفوضى والإرهاب.

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