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المسماري : لن نسمح بتطبيق إتفاق السراج وأردوغان

تم النشر منذُ 13 ساعة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

 
ايوان ليبيا – وكالات :

قال المتحدث باسم الجيش اللواء أحمد المسماري أمس الخميس إن قوات الجيش تتقدم بثبات نحو قلب العاصمة طرابلس من كافة المحاور المؤدية لها في الوقت الذى تتم فيه عمليات نوعية ضد الميليشيات داخل العاصمة طرابلس.

المسماري أكد خلال مداخلة هاتفية مع “سكاي نيوز عربية” أن الجيش يتعامل مع القوات التركية المتواجدة في ليبيا لمساندة حكومة السراج، مشيرا إلى نجاح الجيش في تدمير عشرات الطائرات التركية المسيرة التي تستخدم ضده.

وطالب المتحدث باسم الجيش المجتمع الدولي بإدانة هذا الاتفاق الذي يمس سيادة ليبيا وعددا من الدول الأخرى، مشدداً على أن الجيش لن سمح بتطبيق اتفاق فائز السراج وتركيا التي يرفصها الشعب الليبي .

وأضاف أن قوات الجيش دخلت إلى مناطق وأحياء رئيسية في العاصمة طرابلس، داعياً المسلحين إلى إلقاء السلاح وتسليم أنفسهم، قائلا: “نحن نضمن سلامتهم”.

وأوضح أن اشتباكات عنيفة على محاور العاصمة طرابلس، لافتا إلى أن الجيش الوطني دخل المرحلة الأخيرة من تحرير طرابلس.

وأكد المتحدث باسم الجيش أن كل خطوط العمليات تشهد اشتباكات مع  الميليشيات في طرابلس، معلناً السيطرة على منطقة التوغار جنوب غرب طرابلس والتقدم باتجاه الكريمية.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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  • الحمد لله على غباوة السراج قدم للجيش الوطنى هدية ثمينه بصدامه مع الاتحاد الاوربى وخسر ايطاليا ومع ذلك اعطاه اردوغان خازوق واول من ينكره عندما يسقط ويرسل وزير خارجيته لحضور فرح ليبيا ويبدى الندم ويقدم الهدايا رؤوس خرفانية ثمينة والمتغطى باردوغان عريان فاذا كان السراج يتصور انه لو باع ليبيا سيحميه اردوغان فهو واهم فلينظر الى البشير الرئيس السودانى الاخوانى كان مسيطر على كل الاجهزة الامنية وليس مثل السراج دمية فى ايدى المليشيات ومع ذلك سقط رغم هديته الثمينة لاردوغان جزيرة سواكن هدية منه للمحتل العثمانلى ومع ذلك موجود الان فى سجن كوبر واليوم دخلت زوجته السجن وثروتها بالمليارات ظنت انها فى امان ولكن الجيش الوطنى السودانى اسقط زوجها وانحاز الشعب ولم يطع امر الكلب الاخوانى بقتل المتظاهرين فالجيش الوطنى دائما مع ارادة الشعب

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