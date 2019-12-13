تقرير برتغالي: مسؤولو أفيش يحللون الموقف القانوني لـ كهربا عقب انضمامه لـ الأهلي

الموقع الرسمي لنادي أفيش البرتغالي لم يعلن حتى اللحظة فسخ عقد كهربا مع الفريق وانضمامه لـ الأهلي، مما جعل الصحف البرتغالية تنقل الخبر من الحساب الرسمي لـ الأهلي على (تويتر).

صحيفتا أبولا وريكورد نقلا خبر انضمام كهربا لـ الأهلي دون إضافة أي تفاصيل أخرى، على عكس ما نشرته شبكة maisfutebol.

وزعمت الشبكة البرتغالية “القسم القانوني في نادي ديسبورتيفو أفيش يُحلل ويدرس في الوقت الحالي موقف رحيل كهربا، ومن المنتظر أن يُصدر تعليقه خلال الأيام القليلة المقبلة”.

الشبكة البرتغالية استندت على “انضمام كهربا إلى الأهلي دون دفع الأخير لأي مقابل مادي نظير الصفقة”، وهو ما سيحلله القسم القانوني في النادي، وفقا لـ maisfutebol.

** تُرجم النص في الصورة من لغته الأصلية (البرتغالية) إلى الإنجليزية**

وبدأ كهربا مسيرته مع كرة القدم في قطاع الناشئين للنادي الأهلي ورحل عن القلعة الحمراء في عام 2011 وانضم لصفوف إنبي.

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