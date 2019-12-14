ميركل: ليبيا باتت مكانا لحرب بالوكالة

ايوان ليبيا – وكالات :

قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إنه «من الواضح في هذه المرحلة أن ليبيا باتت مكانا لحرب بالوكالة». ورأت أنه «لا يمكن لأي من الأطراف هناك العمل بمفرده وبقوته الخاصة»، حسب «فرانس برس».

وأعربت ميركل في تصريحات أدلت بها إلى الصحفيين في بروكسل عقب قمة ثلاثية مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، عن شعورها بأنهم «مطالبون بالمضي قدما سياسيا في أسرع وقت ممكن».

وفي بيان مشترك دعا قادة ألمانيا وفرنسا وإيطاليا «جميع الأطراف الليبية والدولية على وقف العمل العسكري والالتزام الصادق بوقف شامل ودائم للأعمال العدائية واستئناف عملية تفاوض موثوقة بقيادة الأمم المتحدة».

وجدد القادة الأوروبيون الثلاثة تأكيد «دعمهم الكامل للأمم المتحدة وعمل الممثل الخاص للأمين العام غسان سلامة»، مشيرين إلى أن «السلام والاستقرار الدائمين في ليبيا لا يمكن تحقيقهما إلا من خلال حل سياسي».

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