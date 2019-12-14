التشكيل – ميلنر ظهير.. وصلاح وشاكيري يقودان ليفربول

يستضيف ليفربول فريق واتفورد في الجولة 17 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
مواجهة، يأمل فيها تعزيز صدارته للبطولة التي يبتعد فيها عن أقرب ملاحقيه بثماني نقاط.
وجاء تشكيل الحُمر كالتالي:
حارس المرمى: أليسون بيكر
الدفاع: جيمس ميلنر – فيرجيل فان دايك – جو جوميز – ترينت أليكساندر-أرنولد
وسط الملعب: جورجينيو فينالدوم – جيردان شاكيري – جوردان هندرسون
الهجوم: ساديو ماني – روبرتو فيرمينو – محمد صلاح
وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثانية والنصر عصرا بتوقيت القاهرة وتنقلها قناة بي إن سبورتس 2.
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