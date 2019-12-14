كوريا الشمالية تجري تجربة حاسمة لتعزيز الردع النووي

أجرت كوريا الشماية اختباراً “حاسما” جديداً في موقع سوهاي لإطلاق الأقمار الاصطناعية، وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية، اليوم السبت، في وقت لاتزال المفاوضات النووية بين بيونج يانج و واشنطن متوقفة مع اقتراب المهلة النهائية.

ويأتي الإعلان قبل يوم من الموعد وصول المبعوث الأمريكي الخاصّ لشئون كوريا الشماليّة ستيفن بيغون إلى سيول في زيارة تستمر لثلاثة أيام، وبعدما أجرت الولايات المتحدة تجربة لصاروخ بالستي متوسط المدى فوق المحيط الهادئ، الخميس.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية نقلاً عن متحدث باسم “أكاديمية كوريا الشمالية الوطنية للعلوم الدفاعية” قوله: “تم إجراء تجربة جديدة حاسمة في موقع سوهاي لإطلاق الأقمار الاصطناعية من الساعة 22,41 حتى 22,48 في 13 ديسمبر”.

وأضاف، أن “النجاحات في مجال الأبحاث ستطبق لتحسين الردع النووي الإستراتيجي الموثوق” ل كوريا الشمالية .

ولم يقدم البيان أي تفاصيل إضافية عن الاختبار.

ومنشأة سوهاي الساحلية في شمال غرب كوريا الشمالية مصممة ظاهريًا لوضع الأقمار الاصطناعية في مدارها، لكن بيونج يانج أطلقت عدة صواريخ من الموقع في عمليات قوبلت بإدانات من الولايات المتحدة وغيرها إذ اعتبرت اختبارات لصواريخ بالستية بعيدة المدى يتم التستر عليها.

وتحظر قرارات مجلس الأمن الدولي على كوريا الشمالية إطلاق صواريخ بالستية، ويمكن تعديل محرّكات الصواريخ (المستخدمة لإطلاق أقمار صناعية) ليتم استخدامها في الصواريخ البالستية.

وتعهّدت بيونج يانج التي بدأ ينفذ صبرها جرّاء عدم تخفيف العقوبات المفروضة عليها بعد ثلاث قمم بين زعيمها كيم جونغ أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتقديم ما وصفتها بـ”هدية عيد ميلاد” معادية للولايات المتحدة ما لم تقدم واشنطن تنازلات بحلول نهاية العام.

ورأى بعض المحللين، أن كوريا الشمالية تشير ربما إلى احتمال إطلاق صاروخ عابر للقارات.

وفي وقت سابق هذا الشهر، أعلنت كوريا الشمالية ، أنها أجرت ما وصفته بـ”اختبار مهم للغاية” من الموقع ذاته في سوهاي.

وقال المنشق والباحث الكوري الشمالي في سيول آهن شان-إيل لوكالة فرانس برس “من المرجح جداً أن تطلق كوريا الشمالية شيئًا ما يوم عيد الميلاد، وقد يسمونه منظومة صواريخ بينما يكون هو في الواقع صاروخًا عابراً للقارّات”.

وأوضح، أنه “يمكن النظر إلى اختبارات سوهاي على أنها نوع من التحضير لعملية الإطلاق – أيًا كانت – في 25 ديسمبر”.

مهلة حتى نهاية العام

وافق كيم، على إغلاق موقع سوهاي خلال قمة العام الماضي، عقدها مع رئيس كوريا الجنوبية مون جاي-إن، في بيونج يانج، في إطار إجراءات بناء الثقة.

وعقد كيم ثلاثة اجتماعات مع ترامب منذ يونيو 2018.

لكن هذه المفاوضات النووية مع واشنطن جمّدت منذ انهارت قمّة هانوي في فبراير، بينما أصدرت بيونغ يانغ سلسلة تصريحات متشددة في الأسابيع الأخيرة مع اقتراب المهلة النهائية.

بدورها، انتقدت كوريا الشمالية هذا الأسبوع واشنطن واصفة إياها بـ”الغبية” لطلبها عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي على خلفية القلق المتزايد بشأن الصواريخ قصيرة المدى التي يتم إطلاقها من الدولة المعزولة. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الشمالية، إنه عبر ترتيبها الاجتماع، “ساعدتنا ( واشنطن ) على اتخاذ قرار حاسم بشأن المسار الذي سنسلكه”. وحذّر نائب وزير الخارجية الكوري الشمالي الأسبوع الماضي، من العودة إلى الحرب الكلامية مع الولايات المتحدة، مهدداً باستئناف الإشارة إلى ترامب على أنه “عجوز”، وهو اللقب الذي أطلقته بيونغ يانغ على الرئيس الأمريكي في ذروة التوتر بين الطرفين سنة 2017. وجاءت التصريحات بعد يوم من تحذيرها من أنه في حال استخدمت الولايات المتحدة القوة العسكرية ضد كوريا الشمالية ، فستتخذ الأخيرة “خطوات فورية للرد على أي مستوى كان”. وأعلنت كوريا الشمالية في 2017، أنها اختبرت صاروخًا عابراً للقارات قادراً على بلوغ ألاسكا. وخلال قمة حلف شمال الأطلسي التي عقدت مؤخراً، تباهى ترامب بجيش الولايات المتحدة “الأقوى” في العالم، مضيفًا “آمل بألا نضطر للجوء إليه، لكن في حال اضطررنا فسنقوم بذلك”.

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