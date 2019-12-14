حقيقة طلب الوفاق من تركيا لإرسال جنود

ايوان ليبيا – وكالات :

قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، اليوم السبت، إن «ليبيا لم تُقدم طلبا إلى تركيا لإرسال جنود لدعم قوات حكومة الوفاق» في مواجهة القوات التابعة للقيادة العامة التي أعلنت ساعة الصفر لـ«حسم المعركة في طرابلس».

وردا على سؤال عما إذا كان هناك مثل هذا الطلب، قال جاويش أوغلو خلال منتدى الدوحة، المنعقد حاليا في العاصمة القطرية: «لا، ليس بعد»، حسب ما نقلت عنه وكالة «رويترز».

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الأسبوع الماضي، أن بلاده قد ترسل قوات إلى ليبيا إذا طلبت حكومة الوفاق ذلك، وذلك في أعقاب توقيع الطرفين على مذكرتي تفاهم بشأن التعاون الأمني والعسكري وتحديد مجالات الصلاحية البحرية في 27 نوفمبر الماضي.

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