هجوم مضاد للوفاق على قوات الجيش في هذه المناطق

ايوان ليبيا – وكالات :

أعلن آمر غرفة العمليات الميدانية بعملية بركان الغضب اللواء أحمد أبوشحمة، شن هجوم على تمركزات تابعة لقوات القيادة العامة، في عين زارة ومحور اليرموك.

وقال أبو شحمة، في بيان اليوم السبت، إن «القوات شنت هجوما على تمركزات لميليشيات حفتر»، مضيفا أن «المدفعية الثقيلة التابعة لقواتنا تعاملت بدقة مع تجمعات للميليشيات متعددة الجنسيات في محيط محور اليرموك بعد أن حدّدت فرق الرصد والاستطلاع الأهداف للتعامل معها»، حسب صفحة «عملية بركان الغضب» على موقع «فيسبوك». ولم يحدد آمر الغرفة موعد أو نتائج هذا الهجوم.

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