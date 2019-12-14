تنسيق دولي لمعاقبة الدول الداعمة للإرهاب في ليبيا

ايوان ليبيا – وكالات :

عقد اليوم السبت في مدينة بنغازي بديوان خارجية المؤقتة الاجتماع الثالث للجنة المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (293) لسنة 2019 والمعنية بحصر الاضرار والجرائم الارهابية المدعومة من قطر وتركيا.

اللجنة ناقشت في جدول أعمالها الثالث وفقاً للمكتب الاعلامي التابع للوزارة تقسيم الملفات على اعضاء اللجنة لحصر ضحايا الارهاب والاضرار التي لحقت بالدولة الليبية جراء دعم قطر وتركيا للجماعات المتطرفة الارهابية بالتنسيق مع القضاء المحلي والدولي لرفع دعاوى بالخصوص ومعاقبة المتورطين بدعم الإرهاب في ليبيا.

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