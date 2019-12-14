حقيقة طرد السراج وأخذ سيارته الخاصة

أكد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج لا يملك شيء في العاصمة طرابلس مرجحا أن يكون خارج ليبيا .

وحول مكان تواجد السراج قال صالح لقناة “العربية” “غير معروف أين هو” فقد “طردوه قبل 5 أيام وأخذوا سيارته الخاصة” ما يعني أنه لا يملك شيء في طرابلس مستبعدا أن يكون السراج في المدينة مرجحا أن يكون خارج ليبيا وغالبا في تركيا.

وشدد صالح على أن توقيع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج على مذكرة تفاهم مع تركيا أدى لتسريع التوجه نحو حسم المعركة في العاصمة طرابلس.

وأضاف أنه بعد أصبح هناك اتفاقية جديدة قد تؤدي لتدخل عسكري في الشأن الليبي رأت قيادة الجيش حسم الأمر في أسرع وقت لقطع الطريق أمام المساعدات العسكرية في طرابلس موضحا أن الجيش متواجد في طرابلس وليس في ضواحيها.