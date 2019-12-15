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السراج يلتقي وزير الخارجية القطري

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

ايوان ليبيا – وكالات :

بحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج، أمس السبت، بمقر إقامته بالدوحة مع وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، مستجدات الأوضاع في ليبيا والعلاقات الثنائية بين البلدين وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ووفق بيان للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، حضر اللقاء وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة.

فيما أكد الوزير القطري خلال اللقاء، رفض «دولة قطر للعدوان على العاصمة طرابلس»، ودعمها لحكومة الوفاق.

وأوضح البيان أن الجانبين اتفقا على أهمية تفعيل علاقات التعاون في مجالات حيوية مختلفة، «بما يخدم مصالح البلدين الشقيقين».

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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  • السراج الحقير يقابل وزير خارجية دويلة قطر حتى امير قطر ينفر منه بافضيحتك ياامعة

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  • اخير وجد وزير خارجية موزه يقابله بعدمت نفر منه وزراء خارجية امريكا وروسيا ولكن امير قطر هرب منه لكى لا يعطيه المصرف كفاية عليه اردوغان كل يوم يطلب منه دولارات مقابل خرفان جيش الدعارة التركى المقيمين عنده مع انه محمى بالقواعد الامريكية ومن غيرها كان الخرفان اندبحت

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