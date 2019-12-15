أتليتكو يستعيد الانتصارات بثنائية في أوساسونا

وخلال الثلاث جولات الماضية فشل الروخيبلانكوس في الفوز إذ تعادلا في مباراتين وسقطوا أمام برشلونة بهدف دون رد.

سجل هدفي الفريق العاصمي كلا من ألفارو موراتا وساؤول نيجويز، وجاءا في الشوط الثاني من اللقاء.

موراتا افتتح هز الشباك مع الدقيقة 67 بعدما ارتقى عاليا لعرضية كيران تريبيير ليضعها رأسية على يمين الحارس.

وفي الدقيقة 75 نجح ساؤول في إضافة ثاني الأهداف بعدما تبادل التمريرات وانطلق بسرعة إلى داخل منطقة الجزاء مسددا بيسراه.

رصيد أتليتكو ارتفع إلى 29 نقطة في المركز الرابع، بينما توقف رصيد أوساسونا عند 23 نقطة في المركز العاشر.

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