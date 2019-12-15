بالفيديو – رانييري بطل الدربيات الإيطالية.. سامبدوريا يحكم مدينة جنوى

رانييري أصبح أول مدير فني في حقبة الـ 3 نقاط بالدوري الإيطالي، يقود 4 فرق في الدربيات الإيطالية الكبرى.

وقاد المدرب المتوج بلقب الدوري الإنجليزي مع ليستر سيتي سابقا كل من تورينو في دربي ديلا مولي أمام يوفنتوس، ودربي ميلانو بقيادة إنتر أمام ميلان، كما قاد روما أمام لاتسيو في دربي العاصمة الإيطالية.

وأصبح دربي المنارة هو الرابع له، وما يعزز رقمه هو عدم تلقيه أي خسارة في الدربيات السابقة، وأصبح فوزه اليوم هو التاسع من أصل 10 مواجهات.

سامبدوريا فاز بالدربي للمرة الخامسة من آخر 7 مباريات أمام جنوى، وتعود الخسارة الأخيرة أمام جنوى لمايو 2016 بثلاثية دون رد.

وجاء هدف اللقاء الوحيد عن طريق مانولو جيابياديني الذي سجل بتسديدة أرضية زاحفة على يمين الحارس من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 85 بعد 10 دقائق من نزوله لأرضية الملعب.

هدف جاء بعد خطأ من دفاع جنوى في التمرير خطفها البولندي كارول لينتي ومررها للاعب نابولي السابق الذي خطف الفوز الثالث للسامب تحت قيادة المدير الفني العجوز.

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انتصار رفع رصيد السامب إلى 15 نقطة خرج بها من مراكز الهبوط بينما ظل جنوى في المركز قبل الأخير برصيد 11 نقطة.

ويبدو أن أيام تياجو موتا أصبحت معدودة منذ فوز جنوى على بريشيا بنتيجة 3-1، ولم يفز الفريق منذ حينها في 6 مباريات متتالية.

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