مواعيد مباريات اليوم 15-12-2019 والقنوات الناقلة.. أحد كروي ناري منتظر

وفي الخامسة مساءً يلعب سموحة أمام أسوان على أون سبورت.

ويواجه الأهلي نظيره حرس الحدود في السابعة والنصف مساءً على أون سبورت في ختام مباريات الأحد من الدوري المصري.

في الدوري الإنجليزي سنكون على موعد مع 3 مباريات نارية في صراع المركز الرابع.

توتنام يحل ضيفا على ولفرهامبتون في الرابعة عصرا على بي إن سبورتس 1.

وفي نفس التوقيت يلعب مانشستر يونايتد أمام إيفرتون على بي إن سبورتس 2.

وفي السادسة والنصف مساءً تنطلق القمة بين أرسنال ومانشستر سيتي على بي إن سبورتس 2.

في الدوري الإسباني سنكون على موعد مع قمم أيضا.

إشبيلية يواجه فياريال في السادسة والنصف مساءً على بي إن سبورتس 3.

وفي العاشرة مساءً يرحل ريال مدريد لمواجهة فالنسيا على ملعب الأخير في قمة نارية منتظرة قبل موقعة الكلاسيكو أمام برشلونة.

وفي إيطاليا، يلعب يوفنتوس ضد أودينيزي على بي إن سبورتس 4 في الرابعة عصرا.

وفي نفس التوقيت، يستضيف ميلان نظيره ساسولو على بي إن سبورتس 7.

ويلعب روما أمام سبال في السابعة مساءً على بي إن سبورتس 4.

وختام اليوم في إيطاليا، سيكون بقمة جديدة تجمع بين فيورنتينا وإنتر في العاشرة إلا ربع مساءً على بي إن سبورتس 4.

أبرز مواجهات الدوري الفرنسي ستكون بين باريس سان جيرمان وسانت إيتيان على ملعب الأخير في العاشرة مساءً على بي إن سبورتس 6.

ويستعد عمرو وردة للظهور مع لاريسا اليوناني أمام أتروميتوس في الثالثة عصرا في لقاء غير مذاع من الدوري اليوناني.

وكذلك من المنتظر مشاركة محمد النني مع بيشكتاش أمام ملاطية سبور في السادسة مساءً في لقاء غير مذاع من الدوري التركي.

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