زلزال قوي يهز الفلبين.. ولا مخاوف من موجات تسونامي

قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن زلزال ا قويا وقع قرب مدينة دافاو في جنوب الفلبين اليوم الأحد لكن ليس هناك مخاوف من حدوث موجات مد (تسونامي).

وأضافت الهيئة أن قوة ال زلزال 6.8 درجة ويقع مركزه على مسافة 61 كيلومترا جنوب غربي دافاو على جزيرة مينداناو الجنوبية، وعلى عمق نحو 28.2 كيلومتر لتخفض بذلك تقديراتها الأولية لقوة ال زلزال من6.9 درجة.

وقال مركز المحيط الهادي للتحذير من موجات المد العاتية (تسونامي) إنه ليس هناك خطر من حدوث موجات مد بعد ال زلزال .

ولم ترد تقارير عن وقوع أضرار، لكن الزلازل بهذا الحجم يمكن أن تلحق أضرارا بالمباني.

وتقع الفلبين في منطقة حزام النار النشطة من الناحية الجيولوجية وتعاني من هزات متكررة.

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