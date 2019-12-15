طيران مشبوه بين بنغازي وألمانيا

ايوان ليبيا – وكالات :

ذكر موقع الرادار العسكري الإيطالي “إيتاليان ميليتاري رادار” أنه تمّ رصد طائرة أميركية من نوع USAF Boeing C-17A متوجهة إلى بنغازي، قادمة من قاعدة رامشتاين الأمريكية الواقعة جنوب غرب ألمانيا.

وأشار الموقع إلى أن إشارة الطائرة اختفت من على رادارات الرصد قبل هبوطها في بنغازي، وذلك قبل أن تظهر على الرادارات مرة أخرى بعد مرور نحو ساعتين، وهي في رحلة العودة إلى ألمانيا.

ونوّه موقع الرصد الإيطالي إلى أن هذه المرة ليست الأولى التي تلتقط فيها الرادارات الإيطالية إشارات لرحلات مماثلة بين ألمانيا وبنغازي، دون الكشف عن طبيعة مهامها.

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