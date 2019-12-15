حُسم الأمر؟ تقرير: هولاند يريد يونايتد

وكتبت الصحيفة الإنجليزية أن اللاعب إرلينج هولاند (19 عاما) يريد الانتقال لفريق مانشستر يونايتد.

النرويجي المتألق مطلوب من أندية أوروبية عديدة أبرزها الألمانيين بوروسيا دورتموند ولايبزيج، لكنه يفضل اللعب تحت قيادة مواطنه أولي جونار سولشاير، مدرب فريق الشياطين الحمر.

والذي درب هولاند في نادي مولده النرويجي.

وأوضحت ميرور أن هولاند أبلغ سولشاير بذلك، وأنه أيضا زار مقر تدريبات نادي مانشستر يونايتد.

هولاند لفت أنظار القارة العجوز بأداء رائع في دوري أبطال أوروبا مع ناديه النمساوي ريد بول سالزبورج، رغم أن فريقه ودع البطولة إلا أنه ثاني الهدافين بعد البولندي روبرت ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونيخ.

سجل هولاند 8 أهداف في 6 مباريات، مقابل 10 لليفاندوفسكي.

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