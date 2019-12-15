تشكيل ريال مدريد – زيدان يضحي بـ كاسيميرو لأجل الكلاسيكو.. وعودة ناتشو أمام فالنسيا

ريال مدريد يحل ضيفا على فالنسيا في ملعب المستايا بالجولة 17 من الدوري الإسباني.

وفضّل زيدان الاحتفاظ بـ كاسيميرو كبديل في ظل امتلاكه 4 بطاقات صفراء، وبطاقة إضافية ستغيبه بشكل مؤكد عن مواجهة برشلونة مساء الأربعاء بداعي الإيقاف.

كما اضطر زيدان إلى الدفع بـ ناتشو في مركز الظهير الأيسر في ظل إصابة مارسيلو وإيقاف فيرلان ميندي المطرود في المباراة الماضية.

ويعود ناتشو من إصابة طويلة في الركبة أبعدته 1 أكتوبر الماضي.

ويرغب ريال مدريد في الفوز للانفراد بصدارة الدوري، إذ يتواجد حاليا في المركز الثاني برصيد 34 نقطة، خلف برشلونة صاحب الـ 35 نقطة.

فيما يتواجد فالنسيا في المركز الثامن برصيد 26 نقطة.

تشكيل ريال مدريد:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

الدفاع: داني كارباخال – رافاييل فاران – سيرخيو راموس – ناتشو فيرنانديز

الوسط: فيدي فالفيردي – لوكا مودريتش – توني كروس – إيسكو ألاركون

الهجوم: كريم بنزيمة – رودريجو

دكة البدلاء: ألفونس أريولا – إيدير ميليتاو – ألفارو أودريوزولا – كاسيميرو – جاريث بيل – فينيسيوس جونيور – لوكا يوفيتش

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