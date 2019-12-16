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أهداف الأحد الكروي – سيتي يعذب أرسنال.. وتعادل مثير بين ريال مدريد وفالنسيا

تم النشر منذُ 5 دقائق
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

وفي الجولة ذاتها تعثر مانشستر يونايتد وتعادل مع إيفرتون 1-1، بينما حقق توتنام فوزا صعبا على ولفرهامبتون 2-1 في اللحظات الأخيرة.

وفي إسبانيا تعادل ريال مدريد بطريقة مثيرة مع مضيفه فالنسيا 1-1 قبل خوض الكلاسيكو ضد برشلونة.

سيلتا فيجو × ريال مايوركا

فيرونا × تورينو

فينتور × آيندهوفن

يوفنتوس × أودينيزي

توتنام × ولفرهامبتون

ميلان × ساسولو

مانشستر يونايتد × إيفرتون

فولفسبورج × موشننجلادباخ

رين × ليون

ألكمار × أياكس

ستراسبورج × بوردو

بولونيا × أتالانتا

إسبانيول × بيتيس

مانشستر سيتي × أرسنال

روما × سبال

فياريال × إشبيلية

إنتر × فيورنتينا

سان جيرمان × سانت إيتيان

فالنسيا × ريال مدريد

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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