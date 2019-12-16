أهداف الأحد الكروي – سيتي يعذب أرسنال.. وتعادل مثير بين ريال مدريد وفالنسيا

وفي الجولة ذاتها تعثر مانشستر يونايتد وتعادل مع إيفرتون 1-1، بينما حقق توتنام فوزا صعبا على ولفرهامبتون 2-1 في اللحظات الأخيرة.

وفي إسبانيا تعادل ريال مدريد بطريقة مثيرة مع مضيفه فالنسيا 1-1 قبل خوض الكلاسيكو ضد برشلونة.

سيلتا فيجو × ريال مايوركا

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فيرونا × تورينو

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فينتور × آيندهوفن

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يوفنتوس × أودينيزي

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توتنام × ولفرهامبتون

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ميلان × ساسولو

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مانشستر يونايتد × إيفرتون

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فولفسبورج × موشننجلادباخ

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رين × ليون

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ألكمار × أياكس

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ستراسبورج × بوردو

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بولونيا × أتالانتا

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إسبانيول × بيتيس

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مانشستر سيتي × أرسنال

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روما × سبال

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فياريال × إشبيلية

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إنتر × فيورنتينا

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سان جيرمان × سانت إيتيان

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فالنسيا × ريال مدريد

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