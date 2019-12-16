سلاح جديد يعزز ترسانة الجيش في طرابلس

ايوان ليبيا – وكالات :

بعد أسابيع قليلة من دخول الطيران العمودي على خط المعارك في ضواحي طرابلس من قبل الجيش الوطني، أظهرت صور نشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي تسلم قاعدة الوطية للطائرة العمودية MI35 الحديثة.

وتحمل الطائرة العمودية الجديدة 35 قاذفا ورشاش 12.5 بتقنية الليزر، وتصلح لتنفيذ المهام الخاصة بما فيها تأمين عمل مجموعات الاستطلاع والإجلاء، ويمكنها أن تتعامل مع أهداف جوية بطيئة محلقة على ارتفاع منخفض بما في ذلك بعض أنواع الطائرات.

وقبل نحو شهر، رصد مراقبون دخول الطيران الحربي العمودي في العمليات العسكرية بطرابلس، معتبرين ذلك تغيراً دراماتيكياً في مسار العمليات، ولوحظ بوضوح وهو يستهدف أماكن للمسلحين في محيط سوق الخميس ومنطقة السواني.

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