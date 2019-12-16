العراق يفرض حظر التجول جنوب الموصل بسبب تسلل عناصر داعش

أعلنت قيادة عمليات محافظة نينوى العراق ية اليوم الإثنين فرض حظر التجول جنوب الموصل شمال بغداد .

وقال اللواء الركن نومان الزوبعي قائد عمليات نينوى لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن” القوات الأمنية والاستخباراتية في قيادة عمليات نينوى، بدأت بتنفيذ عملية تفتيش طالت كافة القرى والمناطق في ناحية حمام العليل/ 20كم جنوب الموصل/ على خلفية ورود معلومات استخباراتية أفادت بتسلل عناصر من تنظيم داعش الى داخل الناحية “.

وأضاف الزوبعي أن” القوات فرضت حظرا للتجوال لحين انتهاء عملية التفتيش والتدقيق في عموم الناحية”.

وفي سياق آخر ذكر النقيب جاسم محمد من شرطة نينوى أن” جنديا عراقيا قتل اليوم، عندما فتح مسلحون مجهولون النار عليه قرب منزله في ناحية الشورى/ 60 كم جنوب الموصل/ولاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة”.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا