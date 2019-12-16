سكاي: أرسنال يفاوض سيتي من أجل تعيين أرتيتا مدربا له

وقال التقرير إن أرسنال قد اجتمع بالفعل مع المدرب الإسباني الشاب، ويسعى للحصول على خدماته وبدأ الفعل خطواته الأولى من أجل تعيينه خلفا لأوناي إيمري.

أرتيتا قضى ليلة الأحد في لندن بعد فوز فريقه مانشستر سيتي على أرسنال 3-0، مرشح لخلافة أوناي إيمري في أرسنال، وشوهد المدير التنفيذي للنادي اللندني فيناي فينكاتيشام ومحامي النادي حسين فهمي بعد منتصف الليلة، يغادران مقر إقامته في العاصمة بعد اجتماع قيل إنه استمر ساعتين ونصف.

وكان أكثر من تقرير صحفي بريطاني قد أشار إلى أن أرتيتا يناسب رغبات أرسنال الذي يريد مدربا يعرف النادي وجاهز لتولي المسؤولية في أسرع وقت.

أرتيتا قائد أرسنال السابق، كان مرشحا بقوة لتولي تدريب الفريق خلفا لأرسين فينجر لكن إدارة المدفعجية فضلت أوناي إيمري.

صاحب الـ37 عاما يعمل كمساعد لجوسيب جوارديولا منذ توليه الأخير مهمة تدريب سيتي ف يوليو 2016، وعقده يستمر حتى صيف 2021.

طالع أيضا

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا