صالح وغسان سلامة يجتمعان في القاهرة

ايوان ليبيا – وكالات :

التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، بمقر إقامته في القاهرة، المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة، لبحث «آخر تطورات الأوضاع في ليبيا».

وأكد عقيلة، «فقدان (الاتفاق السياسي) لأي قيمة قانونية باعتبار أن بنوده لم ينفذ منها أي شيء، واستمراره لهذه المدة الطويلة بالمخالفة للاتفاق السياسي نفسه»، حسب بيان نشره مجلس النواب، الإثنين عبر صفحته على موقع «فيسبوك».

ووفق البيان، استغرب عقيلة تمسك المجتمع الدولي بمحافظ مصرف ليبيا المركزي «رغم أنه قد تم عزله قبل إبرام الاتفاق السياسي»، كما تساءل عن «موقف الأمم المتحدة من تهديدات الرئيس التركي بالتدخل العسكري في ليبيا».

وطالب رئيس مجلس النواب البعثة الأممية باتخاذ إجراءات سريعة لـ«إبعاد فايز السراج ومحافظ مصرف ليبيا المركزي وضمان توزيع الثروة بين الليبيين بالتساوي والاستماع لهم واحترام إرادتهم في برلين وغيرها وعدم تكرار ما حصل في الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات»، حسب البيان.

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