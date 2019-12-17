وصول قادة من داخلية الوفاق إلى سرت

ايوان ليبيا – وكالات :

وصل وفد أمنى رفيع المستوى برتب مختلفة تابع لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، ضم رؤساء وآمري أجهزة مكافحة الإرهاب والبحث الجنائي والأمن المركزي ومكافحة الجريمة، حسب مصادر محلية في المدينة.

وقالت المصادر أمس الإثنين، إن الوفد الأمني رافقته قوة عسكرية وسيارات مسلحة لحمايتهم أثناء قيامهم بجولة أمنية خاصة، تفقدوا خلالها المدينة وضواحيها ومنطقة القبيبة وجنوب المدينة.

ولم توضح المصادر طبيعة الزيارة، وما إذا كان لها علاقة بحالة الاستنفار الأمني الذي شهدته المدينة قبل أيام.

ويصادف يوم غد الثلاثاء، الذكرى الثالثة لتحرير مدينة سرت من تنظيم «داعش»، الذي كان يسيطر على المدينة بين عامى 2015 و2016، قبل هزيمته وطرده من المدينة على أيدي قوات «البنيان المرصوص» التابعة لحكومة الوفاق.

وتعتزم بلدية سرت إقامة احتفال بمجمع قاعات واغادوغو فى تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا، بحضور قادة قوات «البنيان المرصوص» و«قوة حماية وتأمين سرت» والمجلس البلدى ومجلس الحكماء وأسر الضحايا ومسؤولى الأجهزة والقطاعات والهيئات والشركات الخدمية بالمدينة.

وسيشهد الحفل إلقاء عدد من الكلمات من قبل ممثلي الجهات المشاركة في الحفل، إضافة إلى تنظيم فقرات فنية وعرض شريط مرئي عن ملحمة انتصار قوات «البنيان المرصوص» وتحرير سرت، وتكريم عدد من القيادات العسكرية والأمنية والمسؤولين والمشاركين في حرب التحرير.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا