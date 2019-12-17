تقرير: رئيس الوزراء البريطاني سيسن قانونا يستلزم إتمام ترتيبات البريكست بنهاية 2020

ذكرت قناة (آي.تي.في)، أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ، سيستخدم الأغلبية الضخمة التي حصل عليها في سن (قانون اتفاقية الانسحاب) المعدل، مما يستلزم الانتهاء من إجراءات مغادرة المملكة المتحدة للاتحاد الأوروبي، في موعد غايته 31 ديسمبر من العام المقبل.

وكان المتحدث باسم جونسون قد قال في وقت سابق، إن القوانين اللازمة لتنفيذ البريكست (خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي) ستُعرض على البرلمان يوم الجمعة.

وعقب نشر هذا التقرير انخفض الجنيه الإسترليني بأكثر من 0.5% في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الثلاثاء، وسجل خلال إحدى مراحل التعامل 1.3236 دولار.



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