معلومات عن وصول أسلحة تركية إلى طرابلس

ايوان ليبيا – وكالات :

كشف المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري ،مساء الاثنين ،عن توافر معلومات لدى القيادة العامة ،بوصول أسلحة تركية إلى ميليشيات في طرابلس.

وأكمل المسماري، خلال مؤتمر صحفي ، أن الميليشيات تخزن أسلحة تركية وسط منازل المدنيين في مصراتة ،موضحا أن الجيش الليبي وجه 7 ضربات لميليشيات إرهابية في مصراتة، مؤكدا على استمرار العملية العسكرية دون توقف حتى تطهير العاصمة طرابلس من الميليشيات.

ولفت المسماري إلى أخبار في وسائل إعلام تركية تقول إنهم بدأوا بإرسال طلائع من الضباط الأتراك لتقييم الموقف في طرابلس، وتمت تهيئة مطار مصراتة ومينائها ومطار معيتيقة وميناء في طرابلس ومطار زوارة لاستقبال جنود أتراك على الأرض”.

واستطرد المسماري، قائلا: “من هنا أقول للأتراك أولا ولأهالي مصراتة والمنطقة الغربية، إن ليبيا بكل مدنها وقراها ليست كقطر التي احتُلت بقواعد تركية. لن تكون هناك قطر أخرى في لبيبا، ولن نرض بإهانة مدينة ليبية بوقاحة الجنود الأتراك، (…)، لن نرضى بأن نكون قطر أو إدلب ثانية”.

وعن الاتفاقيات التي أبرمها الرئيس التركي وحكومة الوفاق الليبية قال المسماري إن هدف اتفاق السراج وأردوغان بيع ليبيا إلى تركيا.

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