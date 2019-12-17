إيفرتون ينفي اتفاقه مع أنشيلوتي

ونشر فريق توفيز بيانا قال فيه:”في 11 يوما منذ رحيل ماركو سيلفا عن النادي، إدارة إيفرتون تعمل بكد لانتداب مدرب، وعقدت اجتماعات مع عدد من المرشحين”.

وأضاف البيان “نؤكد أن النادي لم يقدم عقدا لأي مدرب ولم يستبعد أحدا من المرشحين”.

وزعمت سكاي أن أنشيلوتي، المدرب الذي أقاله نابولي منذ أيام، اتفق مع إيفرتون على بنود التعاقد ليقود الفريق بدءا من الجولة المقبلة للدوري الإنجليزي الممتاز.

وقبلها، قالت تقارير إن النادي استبعد فيتور بيريرا مدرب شانغهاي الصيني من المرشحين.

ويقود دونكان فيرجسون فريق إيفرتون بشكل مؤقت بعدما أقال النادي ماركو سيلفا الذي جمع 14 نقطة من أول 15 جولة للموسم الحالي للدوري.

واستطاع فيرجسون التفوق على تشيلسي بنتيجة 3-1 والتعادل بهدف لمثله أمام مانشستر يونايتد ويستعد لمواجهة قوية أمام ليستر سيتي يوم الثلاثاء في ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

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