وكيل رونالدو: اللاعب ظُلم.. لو كان في ريال مدريد لفاز بالكرة الذهبية

ويعتقد البرتغالي أن مواطنه لم يفز بالجائزة التي تمنحها مجلة فرانس فوتبول الفرنسية لأنه يلعب في الدوري الإيطالي، وليس الليجا، حيث ريال مدريد وبرشلونة.

وقال مينديش في تصريحات صحفية:”كريستيانو استحق الفوز بالكرة الذهبية مرة على الأقل في آخر سنتين. لو كان يلعب في ريال مدريد، لفاز بها، أعتقد أنه قادر على التتويج بها مرة أخرى العام المقبل”.

وأضاف مينديش “بالنسبة لي رونالدو ظُلم. لقد فاز بدوري أمم أوروبا وتوج بالدوري، لكنه يعلم ما عليه فعله ثم سنرى ما سيحدث في 2020. كريستيانو بالنسبة لي أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم”.

وأتم “البرتغال قبله لم تحصل على شيء، معه فازت بكأس أوروبا ودوري أمم أوروبا، وفي 2004 بلغت نهائي بطولة أوروبا أيضا. رونالدو حول عالم كرة القدم. نتحدث عن البرتغال، بلد صغير تغير كثيرا بفضل رونالدو”.

قبل أن يتوج لوكا مودريتش العام الماضي وميسي منذ أشهر، كان رونالدو على قمة نجوم الكرة في 2016 و2017.

وهو ثاني أكثر لاعب توج بالكرة الذهبية بعد ميسي، حصدها 5 مرات مقابل 6 للأخير.

ويهتم النجم البالغ عمره 34 عاما بالجائزة كثيرا، لما يرى من دلالتها على من هو اللاعب الأفضل في العالم.

ويعتقد البعض أن رونالدو دفع ثمن الرحيل عن ريال مدريد باتهام الأخير أنه حال بين البرتغالي وبين الجائزة الثمينة.

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