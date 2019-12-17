مقتل 11 شخصا جراء حادثي سير في الفلبين

لقي 11 شخصا حتفهم، اليوم الثلاثاء، جراء حادثي سير منفصلين في الفلبين ، حسبما أفادت الشرطة ومسئولين محليين.

وذكرت الشرطة ، أن تسعة من الضحايا لاقوا حتفهم عندما اصطدمت شاحنة بحافلة ركاب صغيرة على طريق سريع في بلدة كاردونا الواقعة بإقليم ريزال شرقي مانيلا.

ويبدو أن مكابح الشاحنة تعطلت واصطدمت بالحافلة التي كانت تسير في اتجاه معاكس، وأصيب خمسة أشخاص آخرين في ذلك الحادث.

ولاتزال السلطات تحدد هويات القتلى، ومن بينهم عدد من المارة.

وفي حادث منفصل بإقليم كافيتي، جنوبي مانيلا، قتل شخصان عندما اصطدمت شاحنة كبيرة محملة بالرمل بعدد من المركبات. وكشف تحقيق أولي أن مكابح الشاحنة تعطلت واصطدمت بسيارات كانت متوقفة في الطريق، مما أسفر أيضا عن إصابة 15 شخصا. وتتكرر حوادث الطرق المميتة في الفلبين ، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى إهمال السائقين والمركبات العامة المعيبة أو ظروف الطرق غير الآمنة. ويموت في المتوسط عشرة آلاف شخص سنويا في الفلبين بسبب حوادث الطرق، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.

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