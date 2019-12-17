اجتماعات سرية في تركيا لصد الجيش الوطني في طرابلس

ايوان ليبيا – وكالات :

في إطار التطورات المتواصلة مع اقتراب الجيش الوطني من حسم معركة طرابلس، نقلت صحيفة “البيان” عن مصادر مطلعة أن مدينة اسطنبول التركية قد شهدت منذ أيام اجتماعات مكثفة بين قيادات الإسلام السياسي وقادة المجموعات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق إضافة إلى مسؤولين سياسيين.

وأكدت المصادر التي لم تكشف الصحيفة عن طبيعتها، أن نقاشات الاجتماعات تمحورت جميعها حول خطط صد الجيش الوطني ومنع دخوله إلى العاصمة طرابلس.

وأشارت إلى أن حالة النفير التي أُعلن عنها في مصراتة وزليتن اليومين الماضيين كانت من بين المخرجات التي خلص عليها المجتمعين في اسطنبول.

يُشار إلى أن صحيفة “خبر ترك” قد نقلت أمس عن مصادر عسكرية، قولها إن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، سيطلب من تركيا إرسال قوات إلى ليبيا، بحلول 20 فبراير المقبل.

ويأتي ذلك بعد أن أبرمت حكومة الوفاق مذكرتي تفاهم “أمنية وبحرية” مع تركيا، تتيح المذكرة الأمنية لتركيا إرسال قوات إلى ليبيا بحال طلبت حكومة الوفاق ذلك.

وأضافت الصحيفة، أن تركيا ستعمل على إقامة قاعدة عسكرية لها في ليبيا حيث أنهت “دراسة الجدوى” المتعلقة بذلك. في وقت بدأت فيه أنقرة بوضع الخطط اللازمة للاستجابة لطلب السراج بإرسال قوات إلى بلاده.

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